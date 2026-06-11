José Fonte foi homenageado, esta quinta-feira, na Cidade do Futebol. Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, elogiou o antigo central, salientando a sua dedicação e foco de trabalho, acrescentando que Fonte foi «um dos pilares da seleção» que deu a maior alegria ao futebol português, a conquista do Euro 2016.

«Hoje contamos a história de um campeão, de uma lenda. Hoje termina a história enquanto jogador, mas não se trata de uma despedida e sim de uma celebração de um enormíssimo jogador. Uma carreira de esforço e sacrifício, mas de muito amor ao futebol. Com toda a naturalidade, José Fonte chegou à Seleção Nacional e faz parte da maior conquista do futebol português até ao momento, juntando a conquista da Liga das Nações. Atrevo-me a dizer que é um dos pilares da nossa seleção, das seleções que nos deu uma das maiores alegrias à data em que partimos para os Estados Unidos. Querido amigo, agradeço tudo o que deste ao futebol português, sobretudo o teu carácter. A nossa cultura de vitória constrói-se com jogadores como o José Fonte ou o mister Roberto Martínez. Obrigado, José Fonte», disse.

José Fonte, recorde-se, passou em clubes, como por exemplo, Southampton, Sp. Braga, Casa Pia, Benfica, Paços de Ferreira, Lille e West Ham. No total da carreira, o defesa-central somou 751 jogos.