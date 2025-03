Apesar da inconstância exibicional, João Félix volta a manter-se nos eleitos de Roberto Martínez para a Seleção Nacional.

O técnico da equipa das quinas recusou que a constante presença do avançado, agora do Milan, nos convocados significe que há lugares cativos. «Não, sem dúvida que não há lugares garantidos», começou por dizer.

E justificou: «Mas acredito muito nas valências do João Félix, porque é um jogador muito diferente e especial a jogar entre linhas. A razão para o João Félix continuar na Seleção é o que ele fez no último estágio. Fez o melhor estágio dos meus anos como selecionador de Portugal. O golo à Croácia e o que fez no estágio. É importante avaliar isso tudo. Não está a ter momentos constantes. Teve momentos muito bons: três meses muito bons no Barcelona e uma estreia de alto nível pelo Milan. (…) O espaço de João Félix na Seleção deve-se às suas valências e ao que ele tem feito na Seleção e nomeadamente no último estágio», esclareceu.