Habituado a ser o número 8 da Seleção Nacional, a titularidade de João Moutinho como médio defensivo foi uma surpresa no jogo frente à Turquia.

Em conferência de imprensa, o médio do Wolverhampton garantiu que essa é uma posição na qual se sente bem e recordou o passado no Sporting para falar da sua polivalência.

«É um posicionamento que não me é estranho, já joguei em todas as posições do meio-campo. No Sporting, com o Paulo Bento, jogávamos em losango e aí joguei a trinco, médio interior, número dez…», afirmou, aos jornalistas.

«Não me é estranho, até gosto porque posso ter mais bola e consigo organizar o jogo. também recupero bolas, como disse sinto-me bem nessa posição», acrescentou.

Moutinho prosseguiu depois ainda sobre o encontro com a Turquia: «Claro que se conseguíssemos fazer o que queríamos nos 90 minutos não dávamos hipóteses a nenhum adversário, mas temos de saber que quando não conseguimos temos de ser organizados para não conceder situações ao adversário.»

