João Neves e o primeiro golo na Seleção: «Penso sempre no coletivo»
Em boa forma no PSG, com cinco golos em oito jogos, procura ainda o primeiro tento na Seleção
00:28
«Marcar pela Seleção? Nunca meto o meu golo ou assistência à frente»
00:54
«Elogios de Bruno Fernandes e Vitinha? A seguir vou dar-lhes um abraço»
00:34
«Lesão? Foi difícil para mim estar de fora»
00:46
«No Benfica, fora os resultados negativos, temos um bom plantel e que pode fazer um grande campeonato»
00:28
«Apuramento? Se pudermos fazer isso contra a Irlanda, melhor»
00:18
João Neves e a lesão: «Neste momento estou a 100 por cento»