João Neves foi o porta-voz da Seleção Nacional nesta segunda-feira, na Cidade do Futebol, em Oeiras, em antevisão ao duelo com a Irlanda da próxima quinta-feira. Neves foi questionado sobre o primeiro golo na Seleção (soma 18 internacionalizações e zero tentos).

Estreia a marcar na Seleção em novembro

«Nunca meto um golo ou uma assistência à frente da equipa. Penso sempre em prol do coletivo. Desde que ganhemos e nos apuremos fico sempre contente. Por mim é indiferente se é meu ou não. Espero alcançar o meu primeiro golo, seja agora ou mais à frente.»

Antevisão à Irlanda

«Como é óbvio, procuramos sempre a vitória. Se pudermos apurarmo-nos já na Irlanda, melhor. Sabemos que são duas equipas que nos põem à prova, mas seria bom alcançar já o apuramento.»