A Seleção Nacional já tem definido o calendários dos jogos até ao fim do ano. O primeiro jogo da equipa das quinas desde o início da pandemia será diante da Croácia, a contar para o Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações: Croácia no Estádio do Dragão a 5 de setembro pelas 19h45. Três dias depois, a Seleção defronta fora a Suécia (em Solna) às mesmas horas, também em partida referente à Liga das Nações.

Recorde-se que a equipa das quinas tinha agendado para o passado dia 5 de junho um particular com a vizinha Espanha em Madrid. Esse encontro vai acontecer, mas a 7 de outubro e em Lisboa, ainda em estádio por confirmar.

Esse partida, informa a Federação Portuguesa de Futebol, servirá para preparar nova dupla jornada da Liga das Nações: França (11 de outubro fora) e Suécia, em casa a 14 de outubro.

O calendário de 2020 da Seleção Nacional termina com três jogos em novembro: um particular com a Andorra (dia 11 em Lisboa) e os últimos dois duelos da fase de grupos da Liga das Nações: dia 14 com a França em Portugal e viagem à Croácia a 17.

CALENDÁRIO DA SELEÇÃO ATÉ FINAL DO ANO

Portugal-Croácia, 5 de setembro, Estádio do Dragão (Liga das Nações)

Suécia-Portugal, 8 de setembro, Solna (Liga das Nações)

Portugal-Espanha, 7 de outubro, Lisboa (particular)

França-Portugal, 11 de outubro, fora (Liga das Nações)

Portugal-Suécia, 14 de outubro, em casa (Liga das Nações)

Portugal-Andorra, 11 de novembro, Lisboa (particular)

Portugal-França, 14 de novembro, em casa (Liga das Nações)

Croácia-Portugal, dia 17 de novembro, fora (Liga das Nações)