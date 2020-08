A Federação Portuguesa de Futebol divulgou os estádios para os encontros da Seleção Nacional em outubro e novembro.

Em outubro, Portugal vai jogar por duas vezes em Alvalade. Primeiro, no dia 7, a Seleção das Quinas defronta Espanha em jogo de preparação. No dia 14, o adversário será a Suécia, em jogo relativo ao Grupo 3 da Liga das Nações.

Os jogos de novembro realizam-se na Luz. No dia 11, Portugal recebe Andorra em jogo de preparação. Três dias depois, ou seja, a 14 de novembro, o jogo é com a França, para o Grupo 3 da Liga das Nações.

Recorde-se que já no dia 5 de setembro, Portugal começa a defender o título da Liga das Nações frente à Croácia, no Estádio do Dragão. Três dias depois desloca-se a Solna, nos arredores de Estocolmo, para defrontar a Suécia.