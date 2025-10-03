O selecionador nacional sub-21 Luís Freire falou aos jornalistas, após anúncio da convocatória para mais dois encontros da fase de qualificação para o Euro 2027, diante da Bulgária e Gibraltar. Freire explicou a convocatória de vários jogadores.

Chamada de Chermiti apesar da seca de golos

«O Youssef Chermiti é um jogador que esteve no Everton e na Premier League. Não teve espaço de jogo, mas está identificado por nós. No Rangers já jogou Liga Europa e campeonato, ontem mandou à trave e fez 90 minutos. Faz sentido, tem condições físicas interessantes, 1,95m, rápido, sabe combinar com os colegas. Fez sentido observá-lo mais de perto.»

Mateus Fernandes castigado para o primeiro jogo

«O Mateus Fernandes, tal como o Gustavo Sá, é alguém a quem entregámos a braçadeira de capitão e que responderam muito bem. O Mateus mostrou muita personalidade, maturidade para a idade e de transmitir coisas boas para todos. Está a jogar Premier League, faz-me sentido vir, apesar de só poder jogar o segundo jogo [está castigado]. A forma como treina e se comporta é uma boa influência. Vai ajudar fora e dentro de campo.»

Gonçalo Oliveira associado ao Barcelona

«Acaba por ser um jogador chamado no último estágio e que deu uma excelente resposta. Está num nível alto, está inserido na equipa do Benfica. O que nos interessa é que os jogadores possam ter experiências, ritmo. É um dos jogadores que tem um horizonte de progressão. É isso que nos interessa.»

Possível estreia de Rafael Luís nos sub-21

«O Rafael é um jogador com um perfil muito interessante. Esquerdino, 1,88m e joga primeira Liga francesa. O Estrasburgo está muito bem e também jogou Liga Conferência. É outro jogador que está a jogar a nível europeu, vai começando a ter minutos e foi titular. Faz aumentar o leque de opções, como não temos Mateus Fernandes para o primeiro jogo. É dar oportunidade a quem tem tido visibilidade, como ele.»