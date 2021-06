João Cancelo representará a Seleção Nacional no Euro 2020 depois de uma época de muitos sucessos no Manchester City, mas com um dissabor final, já que os citizens perderam a final da Champions frente ao Chelsea.

Em conferência de imprensa, o lateral-direito português negou que essa derrota o possa afetar para a competição.

«Chegar a uma final de uma Champions era um sonho de criança, claro que perder não é o mesmo, mas o futebol é feito disto. Agora estou concentrado na Seleção, e o facto de ter tido uma época longa [com muitos jogos] não vai afetar», afirmou.

Sobre o grupo da morte de Portugal apelidado de «grupo da morte», Cancelo lembra que também é preciso contar com a Hungria, e não apenas com a França e a Alemanha: «Acho que menosprezam muito a Hungria e é uma seleção com grandes jogadores. A Alemanha e a França são grandes seleções, mas nós também somos, como a Hungria. Todos os jogos começam 11 contra 11 e todas querem ganhar.»