Cristiano Ronaldo causou preocupação na quarta-feira, ao não subir ao relvado para mais um treino da Seleção Nacional de preparação para o jogo diante da Coreia do Sul, da última jornada do grupo H do Mundial 2022.

Ora, em conferência de imprensa, Fernando Santos não garantiu a presença do capitão português no encontro desta sexta-feira. O selecionador nacional diz que só poderá avaliar essa eventual disponibilidade após o treino desta tarde.

«Vamos ver, em princípio vai treinar logo. Se estiver em condições, vamos ver. Neste momento, nem sei se é 50/50, só logo no treino é que vou decidir. Se treinar normalmente, claro que faz parte do lote de 20 jogadores de campo que estarão disponíveis», afirmou.

De resto, Fernando Santos garantiu ainda que a equipa das quinas tem um plano para jogar sem Ronaldo, até porque, lembra, o avançado foi substituído nos dois primeiros jogos.

«Viu-se nos dois últimos jogos. Ele foi substituído em ambos. Há um plano caso o Cristiano não possa jogar. Além disso, não há aqui nenhum jogador que tenha a garantia de que vai jogar sempre. Há jogadores que vão jogar mais, outros menos, mas isso faz parte do jogo. Agora, plano tínhamos. Mal de nós se não tivéssemos», defendeu.