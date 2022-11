Rúben Neves prepara-se para jogar o primeiro Mundial da carreira, mas já parece ter a lição bem estudada em relação à maior competição de seleções do mundo.

Em conferência de imprensa, o médio do Wolverhampton alertou para os perigos de um eventual relaxamento em algum dos jogos. Por isso, a mensagem é simples: ganhar todos os desafios.

«Todos os jogos vão ser importantes e como é óbvio o nosso objetivo é ganhá-los todos e consequentemente ficar em primeiro do grupo. Sabemos que é uma competição muito difícil, sem margem de erro», disse.

«Nas nossas equipas, normalmente dizemos que todos podemos ter um dia mau, mas no Mundial não podemos ter dias maus, porque pode custar-nos a eliminação. O nosso foco para não cometermos qualquer erro é máximo, para conseguirmos chegar o mais longe possível», continuou.

A «viver um sonho» com a primeira presença num Campeonato do Mundo, Rúben Neves não vê qualquer desvantagem no facto de a prova realizar-se agora e não no verão, como habitual.

«Estamos numa fase em que é muito fácil mudar o ‘chip’, estamos bem preparados, bem fisicamente. Não acho que seja um problema o Mundial nesta altura, todos estão preparados. Houve alguns azares com as lesões, mas isso também acontece no verão. Não há qualquer problema a competição ser nesta altura, somos muito profissionais e estamos completamente preparados», defendeu.

Portugal, refira-se, estreia-se no Mundial 2022 na próxima quinta-feira, diante do Gana, a partir das 16h00.