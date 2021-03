Portugal começou a preparar o encontro contra o Luxemburgo, ainda em Belgrado, onde empatou com a Sérvia (2-2), informou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



Os jogadores «dividiram-se entre o treino no relvado e o trabalho de recuperação no ginásio para os titulares do jogo» contra os sérvios, informou a FPF no seu site oficial. No entanto, não foi feita qualquer referência a João Moutinho, médio dos Wolves que falhou o jogo do passado sábado por lesão.



Recorde-se que Fernando Santos revelou que a utilização de Moutinho no jogo contra o Luxemburgo, da terceira jornada do grupo A da fase de apuramento, não está descartada.

A comitiva lusa parte ainda hoje, às 16h00, rumo à cidade do Luxemburgo, onde na segunda-feira, às 16h30, realizará o treino oficial, antecedido, às 15h45, da conferência de imprensa de antevisão da partida, feita por Fernando Santos e um jogador a designar.



O Luxemburgo-Portugal está agendado para a próxima terça-feira, às 19h45, no estádio Josy Barthel.