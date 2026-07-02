Roberto Martínez anteviu o duelo entre Portugal e Croácia, em Toronto (Canadá), a contar para os 16-avos do Mundial 2026. O selecionador falou da Cristiano Ronaldo, de Modric, recusou-se pensar na Espanha e diz que balanços só no final do Mundial.

Percebem-se muitas críticas a Cristiano Ronaldo e até algum desfaste consigo

A importância do próximo jogo é tão grande que um jogador ou o futuro de um treinador não é importante. Estamos focados no que se passa cá dentro, mas não ouvimos o barulho de fora. Além disso, sabemos que a crítica faz parte do Mundial...»

Ronaldo ou Modric, um deles despede-se amanhã do Mundial

«Primeiro estamos a falar de jogadores muito acima, a nível de talento e de opinião pública. A longevidade de ambos torna-os especiais. Estás a falar de Modric que joga com 40 anos e o mesmo acontece com o nosso capitão. Modric e o nosso capitão são ícones do futebol.»

Se vencer a Croácia, segue-se a Espanha: já pensou nisso?

«Estamos num Mundial e num Mundial não existem essas coisas do nosso país ou de coração dividido. Estivemos concentrados em Palm Beach e não conseguimos ver outras seleções. Agora estamos focados apenas na Croácia e vamos ver o que acontece. O resto, logo se vê.»

Que avaliação faz da seleção até agora

«Terminámos o primeiro mundial, como já falei, amanhã começamos o segundo e é só quando terminar é que podemos avaliar. Eu posso avaliar agora a atitude, o compromisso, o trabalho dos jogadores que é exemplar. E isso é o mais importante. Depois, no relvado, há o adversário, os aspectos do jogo, mas o que nós temos agora são 21 jogadores que já tiveram minutos no mundial, temos 23 jogadores de campo que estão preparados para ajudar a equipa e os três jogos que tivemos dão uma preparação perfeita para o jogo de manhã. Um escritor espanhol, António Machado, diz de Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Ou seja, o caminho faz-se caminhando. É exatamente o que estamos a fazer. Amanhã começamos um novo caminho e estamos todos focados e juntos.»