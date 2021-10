O selecionador nacional, Fernando Santos, vai divulgar a 4 de novembro a convocatória para os últimos jogos de qualificação para o Mundial 2022.

Portugal vai defrontar a Irlanda a 11 de novembro, em Dublin, e três dias depois recebe a Sérvia, no Estádio da Luz.

A Seleção Nacional ocupa o segundo lugar do grupo, com 16 pontos, menos um do que a Sérvia, mas também um jogo a menos.

Portugal já garantiu, no mínimo, a presença no playoff, mas está ainda de olho no primeiro lugar, que dá qualificação direta. Caso pontue na Irlanda, a equipa das quinas só precisa do empate caseiro com a Sérvia para vencer o grupo.