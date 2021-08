O selecionador da Irlanda, Stephen Kenny, garante que a sua equipa vai ser ofensiva frente a Portugal, em jogo a contar para qualificação do Mundial2022.

«Não podemos limitar-nos a defender durante os 90 minutos, não é assim que trabalhamos, nem são essas as nossas intenções. Temos de atacar. Portugal tem demasiada qualidade e não vai ficar parado durante 90 minutos. Acredito na nossa capacidade ofensiva», adiantou Kenny.

«Temos de defender como um bloco e mostrar qualidade no setor defensivo. Mas não podemos só defender, temos de atacar bem e estar bem na gestão da posse de bola», completou.

O selecionador irlandês teceu, ainda, fortes elogios à Seleção Nacional.

«Vimos Portugal no Euro, especialmente nos jogos espetaculares contra Alemanha e França. Creio que foram infelizes em perder o jogo com a Bélgica, pois jogaram muito bem na segunda metade. É uma equipa muito forte, independentemente do que aconteceu no Euro. Estudámos bem a seleção portuguesa, mas queremos focar-nos em nós e conseguir um bom desempenho», apontou.

Por seu turno, Seamus Coleman, capitão da seleção irlandesa, adiantou que o plano não será somente travar Cristiano Ronaldo, mas sim o coletivo.

«Não é um caso de arruinar qualquer festa. Temos de nos focar em nós próprios. Todos sabem quão espetacular o Cristiano Ronaldo tem sido nos últimos 15 anos, os números que ele tem, mas temos de nos focar no nosso plano para bloquear a seleção portuguesa», afirmou o jogador do Everton.

O jogo entre Portugal e a República da Irlanda está marcado para quarta-feira, a partir das 19:45, no Estádio Algarve, e será dirigido pelo esloveno Matej Jug, enquanto o italiano Paolo Valeri estará no VAR.