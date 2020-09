Missão cumprida no Mediterrâneo: Portugal marcou quatro golos na ilha de Chipre e continua no segundo lugar do Grupo 7 de qualificação para o Europeu de sub21. A Holanda venceu na Bielorrússia por 7-0 e continua na frente, com mais três pontos do que a Seleção Nacional.



A grande figura do jogo foi Diogo Leite. Pelo menos no primeiro tempo. Diogo, defesa central, marcou os dois primeiros golos do jogo. O primeiro num remate muito bem colocado à entrada da grande área e o segundo a responder a um cruzamento bem tirado por Nuno Mendes, lateral esquerdo do Sporting.

A superioridade de Portugal foi evidente desde o início e na segunda parte houve tempo e qualidade para mais golos. Jota fez o 3-0 num pontapé rasteiro e muito bem colocado, e o estreante João Mário não podia ter começado melhor. Recebeu um passe excelente de Dany Mota e fechou as contas no estádio cipriota.

Há muita qualidade e opções abundantes para todas as posições nesta Seleção Nacional de sub21. O Campeonato da Europa está a menos de um ano de distância e esta equipa só pode crescer. Portugal não pode perder mais pontos e tem de derrotar a Holanda em solo luso. Veja a FICHA DE JOGO e o LIVE do Chipre-Portugal.

O vídeo do primeiro golo de Diogo Leite: