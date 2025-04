Ana Rute, média do Sp. Braga, entende que é «muito importante» para Portugal «entrar bem» frente à campeã mundial Espanha, na terceira jornada do Grupo A3 da Liga das Nações. Esta quinta-feira, em conferência de imprensa, a jogadora, de 27 anos, deu o mote para o duelo em Paços de Ferreira.

«Vai ser muito importante entrar bem. Sabemos que não se ganham jogos nos primeiros minutos, mas Portugal vai ter de entrar forte. A equipa está a trabalhar nesse sentido.»

«É evidente que [Jéssica Silva, Kika Nazareth e Lúcia Alves] são baixas inquestionáveis. Quero desejar-lhes as rápidas melhoras e cá as esperamos. Quanto ao grupo, é homogéneo, competente e capaz, e acredito seriamente que o coletivo é o elo mais forte», referiu.

Ana Rute falava pouco antes do treino matinal, na Cidade do Futebol, o último antes da viagem até Vila Nova de Gaia, onde a Seleção vai estar hospedada até à tarde desta sexta-feira.

«Acho que só a qualidade da jogadora portuguesa já é uma mais-valia. Temos estudado muito bem o adversário, sabemos o que queremos fazer e onde podemos ferir a Espanha. Todos sabemos que o objetivo de Portugal é manter-se na Liga A. É onde Portugal merece estar, para continuar a evoluir», rematou.

Ao cabo de duas jornadas, Portugal ocupa o 2.º lugar do Grupo 3, com quatro pontos, em igualdade com Inglaterra (1.ª). Por sua vez, Espanha surge no 3.º lugar, com três pontos, seguida pela Bélgica (zero pontos).

A Seleção Nacional recebe a Espanha no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, na noite desta sexta-feira (19h45). Um encontro para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.