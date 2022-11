Um dos 26 convocados de Fernando Santos, André Silva ainda aguarda a estreia neste Mundial 2022. Na sexta-feira, no entanto, o avançado do Leipzig pode ter uma boa oportunidade para cumprir os primeiros minutos no Qatar.

É que a Seleção Nacional defronta a Coreia do Sul com o apuramento para os oitavos de final já garantido e, por isso, o técnico luso pode aproveitar a oportunidade para rodar alguns jogadores. E caso isso aconteça, garante, André Silva está pronto para ser tiular.

«A mim passa-me sempre pela cabeça ser titular, preparo-me sempre para estar dentro de campo, como todos os jogadores da Seleção. Mas cabe ao mister, não faço ideia se vai alterar alguma coisa ou não», afirmou, aos jornalistas.

«A mim cabe-me dar o máximo para estar preparado quando a oportunidade chegar, e podem ter a certeza que estou preparado», prosseguiu.

Portugal, refira-se, defronta a Coreia do Sul na sexta-feira, a partir das 15h00. Um empate basta para a equipa das quinas garantir o primeiro lugar do grupo H do Mundial.