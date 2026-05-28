António Simões deixou várias críticas à atitude de Cristiano Ronaldo na final do Europeu 2016. Fernando Santos, que se encontrava ao lado do antigo avançado e figura de destaque no Mundial de 1966, saiu em defesa do capitão.

O momento aconteceu na conferência Bola Branca, quando se recordava o maior feito do futebol nacional - a conquista do Europeu 2026 - António Simões acusou Cristiano Ronaldo de querer ser sempre figura de destaque.

«Ainda hoje ele joga e não é para ganhar, ele joga para ser a figura. Não tenho nada contra ele, mas não tem nada de se pendurar no treinador para a televisão. Foi Fernando Santos que pensou no Éder», começou por dizer.

Ora, nesse momento Fernando Santos mostrava claramente que não concordava com a afirmação, enquanto acenava com a cabeça. O antigo selecionador nacional saiu em defesa do capitão da formação das Quinas.

«Em relação a esse momento com o Cristiano, acho que foi um momento bonito. O Cristiano não esteve na segunda parte, porque estava no balneário a ser tratado e veio para cima no prolongamento. Eu já estava cansado de falar e dizia as coisas, mas os jogadores não ouviam, por isso ele gritava mais alto. Quando me empurrava já só dizia: Oh velho, já ganhámos, já ganhámos, já ganhámos”. Faz parte da emoção do jogo, é normal que estas coisas aconteçam. Tenho um grande respeito pelo Eusébio, mas também temos de respeitar aquilo que é o Cristiano Ronaldo. São duas figuras ímpares», disse.