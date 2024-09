Portugal começa agora outra competição, a Liga das Nações, mas na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com a Croácia, o Euro 2024 ainda foi tema.

Bernardo Silva assumiu que a equipa das quinas não saiu da Alemanha satisfeita e garantiu que a Seleção vai continuar a trabalhar para alcançar os objetivos.

«De 30 e tal equipas, só uma sai satisfeita. Tínhamos ambições muito maiores do que o resultado que queríamos atingir, não saímos da Alemanha satisfeitos. É futebol, só uma equipa ganha, mas sem dúvida que há coisas em que temos de melhorar», disse, aos jornalistas.

«Em alguns momentos mostrámos muita qualidade, em certas fases do jogo, mas sem dúvida que há aspetos a melhor. Vamos tentar trabalhar em equipa para que nos próximos jogos se veja uma Seleção em crescimento e para que possamos atingir os objetivos do futuro.»

O médio do Manchester City afirmou ainda que o objetivo é vencer a Liga das Nações e olhou também já para a qualificação para o Mundial 2026.

«Com os jogadores que tem e a ambição que tem tido nos últimos anos… desde 2016 a fasquia dos adeptos subiu bastante e da mesma forma que jogámos o Europeu da Alemanha para ganhar e falhámos, vamos jogar as próximas competições com a ambição de ganhar, sabendo que só uma seleção pode ganhar.»

«Temos de encarar esta fase jogo a jogo, e depois logo veremos. Mas sem dúvida que queremos ganhar esta Liga das Nações, queremos qualificar-nos para o Mundial e depois jogar o Mundial também para ganhar», acrescentou.

Com 93 internacionalizações, Bernardo deve em breve chegar à marca dos 100 jogos com a Seleção Nacional: «É uma marca importante, é talvez o maior orgulho que sentimos é quando representamos o nosso país. quando era criança, se me perguntassem o principal objetivo era representar a nossa Seleção. Se chegar aos 100 jogos, ficarei muito feliz.»