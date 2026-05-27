Para Bernardo Silva, há um antes e um depois de Cristiano Ronaldo no que toca às referências do futebol português contemporâneo.

Até ao surgimento de CR7, no início do milénio, «Rui Costa e Figo eram dois jogadores especiais», mas, «mais tarde, o Cristiano acabou por ser a grande referência para todos nós em Portugal».

A ideia foi partilhada pelo internacional português numa entrevista concedida à DAZN, na qual admitiu ainda: «Quando era mais novo, Rui Costa foi sempre uma referência para mim. No Benfica e na Seleção.»

Aos 31 anos, Bernardo Silva prepara-se para deixar o Manchester City, clube em jogava desde 2017.

Este verão, o médio vai também representar a Seleção Nacional no Mundial 2026, nos Estados Unidos da América, no Canadá e no México.