Presente no onze do ano da Premier League, assim como Bruno Fernandes e Rúben Dias, João Cancelo diz que é um orgulho receber essa distinção, e diz que a mesma é a prova da valorização do jogador português.

«É um orgulho estar no onze do ano da Premier League, é a valorização do jogador português e a prova de que estamos cada vez mais evoluídos», afirmou, em conferência de imprensa, à margem da preparação da Seleção Nacional para o Euro 2020.

Nesse sentido, o lateral do Manchester City admite que o grupo às ordens de Fernando Santos tem bastante qualidade: «Todos sabem a qualidade de cada jogador que está aqui. Temos de formar um grupo forte, coeso, e tentar desfrutar jogo a jogo.»

Portugal prepara nesta altura o Euro 2020: a equipa das quinas integra o grupo F da prova, juntamente com França, Alemanha e Hungria.