Selecao Nacional
Há 1h e 33min
Chico Conceição finta perguntas sobre Villas-Boas e o pai como selecionador
Extremo da Juventus não deu azo a grandes comentários
DS
Extremo da Juventus não deu azo a grandes comentários
DS
Francisco Conceição está na Seleção Nacional enquanto mais um elemento à disposição de Roberto Martínez, mas não deixa de ser filho do treinador Sérgio Conceição ou ex-jogador do FC Porto.
Nesse sentido, durante a conferência de imprensa deste domingo, o extremo não quis responder a críticas de André Villas-Boas sobre as idas à praia da Seleção Nacional, nem falar do futuro do pai.
AVB diz que Seleção passa demasiado tempo na praia
«Não tenho de comentar as palavras dele. É a opinião dele.»
Notícias associam Sérgio Conceição ao cargo de selecionador
«Não tenho de comentar essas notícias. Tenho o máximo respeito pelo míster que está aqui. Não seria respeitoso comentar isso.»
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