Francisco Conceição está na Seleção Nacional enquanto mais um elemento à disposição de Roberto Martínez, mas não deixa de ser filho do treinador Sérgio Conceição ou ex-jogador do FC Porto.

Nesse sentido, durante a conferência de imprensa deste domingo, o extremo não quis responder a críticas de André Villas-Boas sobre as idas à praia da Seleção Nacional, nem falar do futuro do pai.

AVB diz que Seleção passa demasiado tempo na praia

«Não tenho de comentar as palavras dele. É a opinião dele.»

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«Não tenho de comentar essas notícias. Tenho o máximo respeito pelo míster que está aqui. Não seria respeitoso comentar isso.»