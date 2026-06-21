Em declarações aos jornalistas, Francisco Conceição admitiu, neste domingo, em Palm Beach, na Florida, que a prestação da equipa no primeiro jogo do Mundial não foi a esperada. Além disso, abordou a crescente pressão sobre o grupo de trabalho, a dois dias do jogo com o Uzbequistão.

Demasiados passes para trás no primeiro jogo

«Acho que essa não era a estratégia que tínhamos preparada. O nosso futebol é sempre muito ofensivo. Não executámos bem o plano que tínhamos para o jogo. Já sabemos o que errámos e vamos corrigir para o próximo jogo.»

Críticas à Seleção atingem grupo

«Não correndo bem, somos os primeiros a sentir isso. Não há ninguém pior do que nós, porque sentimos na pele. Todos nós estamos habituados à pressão, jogamos em grandes clubes. Se não ganharmos, vem mais pressão e críticas. Cabe-nos trabalhar e seguir o nosso caminho.»