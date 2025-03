Depois de apelar à união das «tropas» para o decisivo duelo com a Dinamarca, em Alvalade, Cristiano Ronaldo recorreu às redes sociais.

«Amanhã [domingo] não somos apenas 11 em campo, somos a força de um país inteiro. Vamos lutar com tudo o que temos para avançar. Juntos!», escreveu, na noite deste sábado.

O Portugal-Dinamarca está agendado para as 19h45 deste domingo, em Alvalade, e vai ter arbitragem do esloveno Slavko Vincic, É para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.