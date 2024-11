No rescaldo da vitória portuguesa frente à Polónia por 5-1, Cristiano Ronaldo fez a sua análise à partida.

«Entrámos um pouco rebaixados na minha opinião mas a segunda parte foi espetacular uma boa dinâmica com golos. Jogar com mais agressividade , mais rápido, sabíamos que tínhamos de ser mais agressivos. Deixar de falar com o árbitro, eu principalmente, todos nós concentrámo-nos no jogo e correu bem.»

«Na segunda parte tínhamos de ser fortes. Jogamos em casa com o nosso publico, tínhamos de jogar com a faca nos dentes, depois do golo do Leão [Rafael] foi mais fácil.»

Sobre os golos marcados na partida, Ronaldo ficou «feliz por marcar dois golos».

«Já marquei alguns golos bonitos na seleção, ainda não o vi bem mas foi um golo bonito, não sei se foi o mais bonito tenho que o rever mas estou bastante feliz. No penálti estava um pouco indeciso, como falhei no Al Nassr mas é assim mesmo. Correu bem.»

Cristiano Ronaldo faz 40 anos daqui a três meses. O capitão da seleção nacional vê com naturalidade a reforma.

«Planear a retirada do futebol... vai acontecer, daqui a um ano ou dois. Estou a desfrutar do futebol. Vir motivado para o treino e o jogo, mas ainda não deixei de sentir isso. Quero chegar aos 1000 golos mas não penso nisso, é ir com calma e desfrutar.»

Sobre as recentes exibições da seleção nacional e o aumento do apoio do público, Ronaldo relembrou que nem sempre corre tudo bem, mas que a equipa vai trabalhar para alcançar os objetivos.

«Estamos sempre a aprender com os erros. Fizemos um bom Europeu, perdemos com a França nos penálties. Estamos muito mal acostumados. Começamos com uma má primeira parte mas retificámos e correu bem. Temos de aprender a mudar o chip, eu estou aqui para ajudar também e estou para disfrutar.»

Ainda em relação à mudança de Ruben Amorim para o Manchester United, o capitão da seleção nacional foi curto na resposta desejando «a melhor sorte do mundo» porque o clube «precisa».