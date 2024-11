Há mais uma baixa no meio-campo de Portugal. Depois de Matheus Nunes, Pote e Palhinha terem sido dispensados por lesão, foi a vez de Bruno Fernandes falhar o jogo com a Croácia.

A razão não é uma nova lesão, mas sim, um cartão amarelo. O médio do Manchester United protestou com o árbitro do Portugal-Polónia, à passagem do minuto 25, quando João Neves sofreu uma falta dura. O juíz da partida não teve meias medidas e mostrou a cartolina amarela ao médio de 30 anos.

Assim, Bruno Fernandes vai falhar o próximo jogo da seleção e é uma baixa de peso que certamente dará dores de cabeça a Roberto Martínez.

De recordar, a seleção nacional viaja para Split para jogar frente à Croácia, no dia 18 de novembro, uma partida que vai poder acompanhar AO MINUTO aqui no Maisfutebol.