Diogo Dalot, em declarações na flash interview da RTP, após a vitória de Portugal sobre a Nigéria por 2-1, num jogo particular:

Vitória sobre a Nigéria no último particular antes do Mundial

«O cenário perfeito nunca vai existir. Com a qualidade e Seleção que temos é uma exigência que nos é atribuída. Tivemos dois adversários diferentes e tivemos problemas diferentes, era o objetivo para hoje. Tentámos encontrar espaços para criar perigo e ganhar o jogo, é isso que vai interessar no Mundial. Tentámos arranjar soluções contra uma equipa bastante física e devíamos não sofrer tantas transições. Temos três jogos muito importantes no Mundial 2026 e temos de ganhar.»

Ambição de Portugal para o Campeonato do Mundo?

«Tento ajudar ao máximo a minha equipa e os particulares servem precisamente para isso. Demos tudo durante o período em que estivemos em campo e o mister vai ter agora muitas dores de cabeça. De certeza que todos vão estar prontos para ajudar.»