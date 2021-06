Declarações do médio da Seleção Nacional, Danilo, na flash interview da TVI24, após a derrota frente à Alemanha (4-2), em jogo da segunda jornada do grupo F do Euro 2020:

[Análise] «Sim, é um resultado pesado, não conseguimos condicionar bem a tática dos alemães, conseguirem ter muita posse de bola e jogar no nosso meio-campo. Na segunda parte reagimos, mas não foi suficiente.

[Portugal mais ofensivo frente à França?] Isso vai depender do selecionador, jogamos sempre para ganhar, hoje não conseguimos, lutámos para isso, mas não foi possível.»