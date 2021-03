Declarações do defesa da Seleção Nacional, Domingos Duarte, na flash interview da RTP3 após a vitória frente ao Azerbaijão (1-0), em jogo da qualificação para o Mundial 2022:

«Todos os que estão aqui têm qualidade, por isso não foi uma herança pesada.

[Jogo mais difícil do que o esperado?] São jogos sempre difíceis, metem muita gente atrás da linha da bola. Não conseguimos controlar ao bem as transições deles na segunda parte, mas o mais importante é que ganhamos.

É sempre muito importante ganhar e começar com o pé direito. Vamos querer ganhar com a Sérvia, sempre com a mesma ambição.

[Gestão física com esta sobrecarga de jogos] Isso já é uma pergunta para o mister. O nosso trabalho é recuperar e jogar.»