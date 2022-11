A quantidade de perguntas diminuiu, mas Cristiano Ronaldo voltou a ser tema na conferência de imprensa da Seleção Nacional este domingo, que contou com a presença de Rúben Neves.

O médio do Wolverhampton desvalorizou a situação e garantiu que é impossível que a polémica entre Ronaldo e o Manchester United afete o balneário de Portugal.

«Não há polémica nenhuma no balneário e é impossível temermos alguma coisa à volta dessa polémica, uma vez que não existe nada no nosso balneário», afirmou.

« Há mais polémica fora e na comunicação social do que dentro do balneário. Já foi tudo falado e tudo dito. Estamos 100 por cento focados no nosso Mundial, como é óbvio, temos um ambiente espetacular na seleção e é nisso que estamos focados», continuou.

Mais à frente, Rúben Neves voltou a ser questionado sobre o avançado do Manchester United e deixou uma garantia: Ronaldo está em grande forma.

«Pelo que tenho visto nos treinos, ele está numa forma espetacular, isso não é uma questão que nos preocupe, de todo. Sabemos perfeitamente que como coletivo temos de funcionar muito bem para as individualidades sobressaírem, e com o Cristiano não é diferente. Se estivermos bem, sabemos que o Cristiano vai estar fenomenal», atirou.