Herói do Euro 2016, Eder falou este sábado à TVI24, dia em que a Seleção Nacional defronta a Alemanha, em jogo da segunda jornada do grupo F do Europeu de 2020.

O experiente avançado confessou que sofre mais a ver Portugal como adepto, e defendeu que a equipa das quinas tem qualidade para levar de vencida o conjunto germânico.

«Muito nervosismo por ver o jogo de fora, a torcer por Portugal e à espera de uma vitória. Claro que estou ansioso, vou ver o jogo como um adepto comum, a torcer e muito nervoso», começou por dizer.

«Sofre-se mais como adepto. No campo estamos concentrados noutras coisas e não pensamos tanto como os adeptos pensam. Este lado é muito mais stressante», prosseguiu.

«Vai ser um jogo difícil, a Alemanha tem de ganhar, mas nós também. Vai ser bastante importante para nós, temos de ir com toda a garra e força, porque temos equipa e ambição para conseguir a vitória», atirou.