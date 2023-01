Ilusionado.

Foi assim que Roberto Martínez se apresentou na primeira conferência como selecionador nacional, esta segunda-feira, na Cidade do Futebol.

Aos jornalistas, o técnico espanhol mostrou-se «encantado» por poder treinar uma das seleções mais talentosas do mundo e elogiou o projeto da Federação Portuguesa de Futebol.

«Estou muito ilusionado por estar aqui, encantado de poder representar uma das seleções com mais talento do mundo. Desde a primeira vez que falei com a federação que senti que este era o projeto ideal. Sei que há grandes expectativas, grandes objetivos, mas também sei que temos uma grande equipa e sei que vamos cumpri-los todos juntos», começou por dizer.

Martínez sucede a Fernando Santos, o único treinador a ganhar títulos com a Seleção Nacional, mas isso, garante, não o assusta.

«Para mim é sempre mais fácil suceder a um grande selecionador porque podemos colher do grande trabalho realizado, e que não podemos perder. Cada um tem uma maneira diferente de trabalhar, mas a ideia é agradecer o grande trabalho de Fernando Santos e tentar aproveitar as boas coisas que deixou», referiu.