Depois das mais recentes vitórias frente à Letónia e Eslováquia, Portugal ascendeu ao 21.º lugar do ranking FIFA feminino. Anteriormente, a formação orientada por Francisco Neto ocupava a 22.ª posição.

A equipa das Quinas mostrou-se num bom plano na última pausa para as seleções. As vitórias a contar para a fase de grupos da Liga das Nações valeram às lusas mais 4.52 pontos, totalizando 1765.46, garantindo a subida ao 21.º lugar e, por consequência, a ultrapassagem à Áustria. A melhor posição foi, recorde-se, o 19.º lugar.

No topo da tabela, encontra-se a Espanha, com 2083.09, enquanto os Estados Unidos, no segundo lugar, somam 2054.65 pontos. Inglaterra, que fecha o pódio, soma 2038.72.