O treinador da Seleção Nacional, Fernando Santos, em declarações na flash interview da RTP3, após o empate frente à República da Irlanda (0-0), em jogo de qualificação para o Mundial 2022:

«Saio satisfeito com o resultado naturalmente, mas nunca conseguimos pegar no jogo. Agora, se tivéssemos ganho 5-0 era a mesma coisa. Foi um resultado muito positivo, Portugal sabe que a Sérvia tem de jogar no nosso estádio para ganhar o jogo. Agora, obviamente que queria ganhar, não foi para isso que viemos aqui. Tivemos muita dificuldade, nunca conseguimos ligar o jogo. Tínhamos possibilidades para isso, de controlar o jogo com bola. Trocámos sistematicamente a bola para trás, pontapé para a frente... em termos de organização defensiva concedemos sempre muito espaço. Os jogadores tentaram, mas tivemos muitas dificuldades em lidar com o jogo. Ao intervalo pensei que a equipa fosse melhorar, mas não conseguimos ligar o jogo.

[Expulsão de Pepe] Poupei os jogadores essencialmente porque nunca sabes como é que os jogadores estão condicionados num jogo físico como este. Gostava de ter o Pepe para o jogo com a Sérvia, mas vou dormir descansado. Um jogador que está à beira da suspensão vai para o jogo a pensar nisso. Foi essa a questão central.

Estou convencido de que vamos estar no Mundial.»