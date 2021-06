A Seleção Nacional defronta esta sexta-feira a Espanha, no primeiro de dois – o outro é ante Israel – particulares de preparação para o Euro 2020.

Em conferência de imprensa, Fernando Santos garantiu que o encontro com a la roja não é um teste para os jogadores. «Entendemos que a Espanha é um adversário ótimo para cimentar ideias e procurar melhorar. É um teste ótimo pelo grande adversário que é, até para perceber se somos capazes ou não de realizar aquilo que treinámos como equipa», frisou.

«Não será um teste nem um exame, para os jogadores não será de certeza. Será para avaliar o comportamento coletivo, a mim interessa-me pouco o comportamento individual. Só assim podemos dar continuidade ao trabalho que nos leva ao Europeu. Só hoje [quinta-feira] irei falar com eles [jogadores] um bocadinho sobre a Espanha. E nunca treinámos nada relativamente a Espanha, vamos jogar o nosso jogo», prosseguiu.

Na continuidade do que diz, o selecionador nacional garantiu que o resultado não é um fator decisivo: «Não me parece que seja um fator decisivo. Nenhuma seleção que vai participar no Europeu está preocupada neste momento com os resultados. Não gostamos de perder nem a feijões. É um amigável, mas de grande responsabilidade. Se fosse contra o Azerbaijão era exatamente a mesma coisa.»

Lembro-me que jogámos em março de 2016 com a Bulgária e perdemos, e isso não nos afetou nem nos impediu de ganharmos o Euro», acrescentou.