Dez meses sem estar com os seus jogadores. Fernando Santos admite o contexto raro em que a Seleção Nacional se encontra, fala dos parcos minutos de competição e chega à conclusão inevitável: poucos ou nenhum dos atletas de Portugal está em condições perfeitas para fazer 90 minutos de imediato.



«Temos dois jogos e os jogadores não estão no melhor momento. Vamos ter de gerir bem. Temos de ver como decorrem os jogos. É importante ter as cinco substituições. As equipas que estão na pré-época mudam a equipa toda ao intervalo e isso diz quase tudo. Os jogadores não estão aptos para os 90 minutos, temos de ver quem reage bem na competição», adiantou o selecionador nacional na conferência de imprensa realizada no Estádio do Dragão.



Não é só o jogo com a Croácia que preocupa o treinador. A seleção terá de fazer nove jogos em três meses, um calendário nunca antes visto.



«Já pensámos todos sobre isso, mas é difícil encontrar uma solução. Isso tem a ver com o play-off do campeonato da Europa e isso tem de ser naturalmente decidido. Essas equipas também têm de jogar na Liga das Nações. Para as seleções isso não tem nada de positivo.»



Para Fernando Santos, o melhor é mesmo aceitar a realidade e seguir em frente. Sem queixas. «É dificil para todos. O que temos de fazer é esquecer. Não vale a pena bater sempre no ceguinho. Isso não oferece soluções. Vamos ter de jogar com a mesma alegria e empenho. Somos candidatos a ganhar todos os jogos e é isso que procuraremos fazer.»

O Portugal-Croácia assinala a estreia da seleção na segunda edição da Liga das Nações e realiza-se no sábado, às 19h45. Cristiano Ronaldo tem uma infeção num dedo do pé direito e está em dúvida para o jogo no Dragão.