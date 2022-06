Em conferência de imprensa, o selecionador nacional explicou o motivo pelo qual Cristiano Ronaldo, Raphael Guerreiro e João Moutinho não viajam para o jogo na Suíça, agendado para este domingo.

«Problemas físicos não é. É uma questão de gestão, que foi pensada ao longo deste percurso, nestes jogos que realizámos. Não faria sentido ter 26 jogadores a viajar para a Suíça, quando só podem estar 23 na ficha. Fomos fazendo uma análise ao longos dos últimos jogos e fomos tomando as opções que considerámos melhores», referiu Fernando Santos.

Fernando Santos promoveu seis alterações entre os últimos dois jogos em Alvalade, entre a Suíça e a República Checa. Agora para o segundo jogo com a Suíça, com apenas 72 horas de intervalo, o selecionador vai, com certeza, voltar a promover alterações, até porque Raphael Guerreiro e Cristiano Ronaldo, titulares frente à República Checa, estão fora das contas para este jogo.

«Não sei se vão ser seis alterações, mas vamos ter algumas. Uma já revelei aqui, a outra também é clara. O Nuno [Mendes] iria sempre jogar este jogo. A gestão tem sido feita no início, mas também no decorrer dos próprios jogos, tendo em conta o momento do jogo. Não está em causa a qualidade dos jogadores. O que me interessa é, em cada momento, poder escolher os que forem precisos. É uma tranquilidade total. Os 11 milhões sabem que podem contar com eles», destacou ainda.