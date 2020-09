Francisco Trincão foi o 42.º jogador a estrear-se pela Seleção Nacional na era Fernando Santos, na partida da Liga das Nações frente à Croácia.

Ora, esta segunda-feira, véspera do jogo com a Suécia, o selecionador nacional foi questionado sobre a renovação que tem vindo a impor na equipa das quinas e defendeu que o único critério que utiliza é a qualidade.

«Falou-se em 42 jogadores que se estrearam: basta olharem para a média de idades. Renovação não tem a ver com idade, o único critério é qualidade. Uns vão saindo e outros entrando, isto é um ciclo, aqui não há jogadores excluídos por idade. As coisas vão acontecendo naturalmente. Basta olhar para 2014, quando fiz o primeiro jogo na Dinamarca, e olhar agora para perceber que isso não acontece», disse.

O treinador de 65 anos alertou depois para os perigos que representa a congénere sueca: «Esta seleção é muito forte, com grande capacidade, e por isso é que vais às fases finais do Euro e do Mundial. Muito bem organizada, com jogadores a ocuparem bem os espaços do campo, e depois com criatividade no ataque.»

«Vimos o jogo com a Espanha, há dez meses, e foi um excelente jogo de futebol. Frente à França, por exemplo, a Suécia foi mais constante no jogo. Isso só acontece porque esta seleção é uma grande equipa. Se não tivermos toda a concentração, dificilmente poderemos ganhar aqui», atirou.

Portugal defronta a Suécia esta terça-feira, a partir das 19h45, em jogo da Liga das Nações.