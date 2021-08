Diogo Costa, Gonçalo Inácio e Otávio são as principais novidades da convocatória Fernando Santos para os jogos de Portugal com a República da Irlanda e Azerbaijão, de qualificação para o Mundial2022, e o particular com o Qatar.

Questionado sobre estas estreias, Fernando Santos não quis falar sobre os jogadores individualmente, mas afirmou:

«A Seleção sempre foi um espaço aberto, claramente aberto. Não vou falar de jogadores individuais, se não ia ter de analisar desde o Rui Patrício até ao último da lista. O que deixo aqui seguro é que todos estes jogadores estavam na lista de 40 jogadores pré-convocados para o Euro 2020.»

«A Seleção é um espaço aberto, depois são analisados vários fatores, como a qualidade ou a identificação com os processos da equipa, porque não vamos ter tempo para preparar nada. Vamos ter três jogos e vamos ter um treino com os jogadores todos, que é na terça-feira, véspera do jogo», adiantou o selecionador.

«Depois há um outro fator que teve algum peso, que é a mais ou menos utilização: tendo vários jogadores que estão em patamares semelhantes de qualidade, é importante perceber que ter mais ou menos tempo de utilização pode ser importante», disse ainda, continuando:

«Depois há jogadores que conheço menos bem e temos um jogo nesta janela, que é um jogo intermédio, importante como são todos, mas um particular, que me vai permitir ver os jogadores que conheço menos bem.»