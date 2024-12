O FIFPRO – o principal sindicato de jogadores profissionais – anunciou, esta segunda-feira, os nomeados para o onze masculino e feminino de 2024. A votação é realizada pelos atletas do FIFPRO e sindicatos afiliados. Cada atleta tem direito a indicar três nomes para guarda-redes, defesas, médios e avançados.

Ora, entre os postes figuram Ederson, Emi Martínez e Manuel Neuer. A linha recuada é composta por Carvajal, Rúben Dias, Van Dijk, Frimpong, Rüdiger, Saliba e Kyle Walker.

No miolo, Rodri – vencedor da Bola de Ouro – conta com a concorrência de Musiala, Modric, Bellingham, Kevin De Bruyne, Foden, Kroos e Valverde.

Na frente, Cristiano Ronaldo é acompanhado por Vini Jr., Messi, Yamal – o vencedor do Golden Boy – Palmer, Mbappé, Kane e Haaland.

