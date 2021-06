Pela primeira vez na história, a Seleção Nacional vai disputar defender o título europeu, na disputa do Campeonato da Europa que se realiza este verão.

Na conferência de imprensa da véspera do encontro particular com a Espanha, José Fonte garantiu que esse facto não é «peso».

«Peso não é. Sabemos da responsabilidade que é representar o nosso país. Sabemos que as equipas olham para nos com muito mais respeito, porque sabem que Portugal é uma das melhores equipas do mundo. Abordamos os jogos sempre para ganhar, aqui não mudou nada», afirmou, aos jornalistas.

Campeão em França ao serviço do Lille, o experiente defesa confessou que esta foi um ds melhores anos da carreira: «Foi sem dúvida um dos melhores. Acho que fiz uma época, do ponto de vista individual, muito boa, que culminou com um título que perseguia há muito tempo. Agora estou muito feliz por ajudar mais uma vez na Seleção.»