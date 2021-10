Os jogadores da Seleção Nacional já começaram a chegar à Cidade do Futebol, onde esta terça-feira vão fazer o primeiro treino de preparação para os jogos de sábado, com o Qatar, e 12 de outubro, com o Luxemburgo, o último a contar para a qualificação para o Mundial2022.

Nas imagens partilhadas pela Federação Portuguesa de Futebol, pode ver-se que a boa disposição reina no grupo. Veja as fotos na galeria associada.

A Federação Portuguesa de Futebol anunciou esta terça-feira que Domingos Duarte e Rafa foram dispensados dos trabalhos da Seleção Nacional devido a lesão. Em sentido contrário, José Fonte, Francisco Trincão e Rafael Leão foram chamados.