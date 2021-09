A Federação Portuguesa de Futebol fez questão de assinalar o recorde alcançado por Cristiano Ronaldo esta noite, de melhor marcador de seleções de sempre.

O avançado do Manchester United bisou na vitória frente à Irlanda e, com o primeiro golo, escreveu o seu nome em mais uma marca do futebol mundial. No final, Fernando Gomes entregou-lhe um «presente».

Trata-se de uma caixa, com a inscrição do momento, e com a bola do jogo lá dentro. Veja na galeria acima associada.