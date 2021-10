Francisco Neto, selecionador da equipa naciona feminina, em declarações no final da vitória por 5-0 na Bulgária:

«Ganhar a nível internacional nunca é fácil, ganhar por estes números também não, e tivemos essa prova no último apuramento. Acho que fomos competentes. Depois de um jogo muito difícil com a Sérvia [2-1 em Setúbal, na quinta-feira], sabíamos que tínhamos de recuperar, que tínhamos de vir aqui ao primeiro jogo da Bulgária em casa e conseguir desbloquear.

Conseguimos, porque entrámos muito bem no jogo, com os dois golos iniciais. Depois, deixámo-nos ir um bocadinho ao ritmo do jogo e não tomámos as melhores decisões. No entanto, não permitimos nunca que a Bulgária chegasse à nossa área, que invadisse o nosso meio-campo. Estivemos sempre no meio-campo adversário. São jogos que, com o tempo, e com paciência, vamos ganhando as nossas vantagens.

Fizemos cinco golos e podíamos ter feito mais, mas, acima de tudo, estou muito contente nesta dupla jornada pelos seis pontos e pela utilização, mais uma vez, de 20 jogadoras. É isso que eu lhes digo, e é a mensagem que eu lhes tenho passado, que todas são úteis e estes jogos provaram isso.

Os golos são sempre importantes e nós queremos fazê-los. Não queremos sofrer e foi mais um jogo sem sofrer. Foi um jogo em que conseguimos criar muitas oportunidades e conseguimos concretizar, o que não aconteceu no último apuramento. Estamos a concretizar e este é o passo em frente que tínhamos falado quando iniciámos este processo. Se queríamos estar nas grandes competições, tínhamos de dar esse passo e estamos no bom caminho. Saíamos daqui muito contentes.»