Francisco Trincão, extremo do Sporting e da Seleção Nacional, falou aos jornalistas nesta quinta-feira na conferência de imprensa de antevisão ao Portugal-Irlanda, da qualificação para o Mundial 2026. Um jornalista perguntou... pelo bigode do futebolista.

Manteve o bigode após ser decisivo contra a Dinamarca?

«Já não me lembro, é capaz [risos]. Mas nós sabemos que vai ser um jogo difícil, sabemos que a Irlanda joga bastante com o coração, é uma equipa muito intensa. Procura bastante os duelos, mas usámos estes dias para nos preparamos da melhor forma. E claro que sendo o jogo em Alvalade, ou em Portugal, sentimos o apoio dos adeptos e temos que levar isso para o nosso lado.»

«Não me lembro se fiz o bigode nessa altura ou não, mas de qualquer das formas eu também vou manter o bigode... por isso espero que dê sorte [risos].»