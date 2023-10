A Seleção Nacional de futsal goleou esta noite a Arménia, por 7-1, em jogo da quarta jornada do grupo E da Ronda de Elite de acesso ao Mundial 2024.

Na Póvoa de Varzim, marcaram para a equipa das quinas Pany Varela (4m), Afonso Jesus (8m), Zicky Té (8m e 32m), Neves (17m), Tomás Paçó (25m) e Kutchy (30m). Vladimir Sanosyan, aos dois minutos, fez o golo da formação visitante.

Portugal consolida assim a liderança do grupo E, com quatro vitórias em outros tantos jogos: o apuramento pode ser carimbado já no próximo jogo, em dezembro, frente à Finlândia.