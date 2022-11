Cristiano Ronaldo e a Seleção Nacional cumpriram o sonho de Gonçalo, uma criança que tinha o sonho «desde sempre» de conhecer Cristiano Ronaldo.

Gonçalo jogava futebol e era guarda-redes, mas um tumor no cérebro fez com que tivesse de parar de jogar.

O influencer «Lucas with Strangers» decidiu cumprir o sonho do jovem e levou-o à Cidade do Futebol: Gonçalo conseguiu conhecer não só Ronaldo como toda a Seleção Nacional.

Ora veja: