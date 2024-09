Os triunfos ante Croácia e Escócia resultaram no término de bilhetes para a receção da Seleção Nacional à Polónia, no Estádio do Dragão.

Conforme esclareceu a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) na tarde desta quinta-feira, depois de esgotados os bilhetes disponíveis em bilheteira, desta feita «voaram» os ingressos disponibilizados na superfície comercial que patrocina a FPF.

Na noite de 15 de novembro, às 19h45, Portugal realizará o último jogo em solo nacional no Grupo A1 da Liga das Nações.

No Estádio do Dragão, os comandados de Roberto Martínez medirão forças com a atual terceira classificada do grupo, com três pontos, a par da Croácia (2.ª).

Antes, a Seleção Nacional visitará a Polónia (12 de outubro) e a Escócia (15 de outubro).

A fase de grupos terminará na noite de 18 de novembro, quando a Seleção Nacional jogar em solo croata.