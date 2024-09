O jogo entre Portugal e a Croácia, desta quinta-feira, vai ter lotação esgotada, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol.

Na véspera, a FPF havia anunciado que já não tinha bilhetes para vender: restavam apenas alguns ingressos que podiam ser adquiridos nas lojas Continente, os quais também já foram vendidos.

Portugal, refira-se, recebe esta quinta-feira a Croácia, no Estádio da Luz, num jogo a contar para a Liga das Nações. O apito inicial está marcado para as 19h45. Siga tudo, ao minuto, no Maisfutebol.