Portugal inicia, na noite desta quinta-feira, nova campanha na Liga das Nações. O Estádio da Luz acolhe o duelo com a Croácia.

De fora da convocatória ficou o lateral-direito Tiago Santos e o avançado Quenda. Em estreia na Seleção Nacional, os jogadores de Lille e Sporting, respetivamente, terão de aguardar por uma oportunidade na receção à Escócia, na noite de domingo (19h45).

O Portugal-Croácia principiará pelas 19h45 desta quinta-feira, contará com arbitragem do turco Halil Umut Meler e é para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.